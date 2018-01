Waterfietsen op Gaardenierspad 24 januari 2018

De belangrijkste fietsroute tussen Wondelgem en Gent, het Gaardenierspad, staat al weken onder water. Het gaat dan niet om een paar plassen, maar echt om véél water. "Hoog tijd om maatregelen te nemen", vindt gemeenteraadslid Ömer Faruk Demirçioglu (N-VA). "Want dat is een druk fietspad. Een deel ervan is nu afgesloten, maar het gebrek aan communicatie maakt de fietsers boos." Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) begrijpt de reacties, maar stelt dat een oplossing niet zo eenvoudig is. "We kennen de derde natste maand sinds de KMI-waarnemingen. Bovendien loopt het Gaardenierspad door meersen, en dat zijn sowieso al waterzieke gronden. Het heeft zoveel geregend dat de grond gewoon niks meer opneemt. De stadsdiensten en Farys zoeken hoe we dit snel kunnen oplossen." (VDS)