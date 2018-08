Wat nu met de vuilnisbakken? 10 augustus 2018

0

Gisteren stond er 500.000 kilo afval te wachten in de Gentse straten. Uiteraard is dat niet allemaal opgeruimd in één namiddag tijd. Nochtans werkten sommige ploegen gisteren door tot 22 uur.





De voorziene donderdagronde werd gisteren deels afgewerkt, daarnaast kreeg bedrijfsafval in de binnenstad voorrang, net als de straten van het Patershol. Daar beginnen vanavond de Patersholfeesten.





De recyclageparken bleven gisteren gesloten, maar zijn vandaag wel opnieuw open, op de normale uren.





Het afval dat volgens de ophaalkalender vandaag moet worden aangeboden, mag gewoon worden buiten gezet.





Voor al het afval dat voorlopig nog buiten staat, komt er een inhaalbeweging, deels vandaag, en ook op zaterdag. Wat waar mag buiten staan op zaterdag, zal Ivago nog communiceren via Facebook, Twitter en hun website.





Vanaf maandag worden de normale ophaalrondes op de ophaalkalender opnieuw gevolgd. (VDS)





