Wat een contrast… Vorige week zomer, nu de binnenspeeltuin in Sabine Van Damme

04 maart 2019

16u53 0 Gent Vorige week was het nog zomer en speelden de kinderen op woensdagnamiddag op het strand van de blaarmeersen. Nu is het vakantie, met regen en wind. Dus zit er niks anders op dan beschutting te zoeken in pakweg de binnenspeeltuin.

En dat is voor de oren en zenuwen van ouders niet altijd het beste idee. Maar de ‘klein mannen’ vinden het wel plezant, uiteraard. Die zomer vorige week, dat was voor de ouders een stuk aangenamer. Want niks is zo leuk als kinderen die buiten ravotten. Maar daar ziet het er deze week niet bepaald naar uit, als we de weerman mogen geloven. Regen en wind, en kou ook nog.