Warmte uit gaten van 150 meter diep HITTE AARDE IN ENORME RUIMTE VAN WINTERCIRCUS GEPOMPT ERIK DE TROYER

28 februari 2018

02u53 0 Gent Op de werf van het Wintercircus is gisteren begonnen met de aanleg van een zogenaamd BEO-veld. Via 34 boorgaten die tot 150 meter diep gaan, wordt de warmte van de aarde in de enorme ruimte gepompt. Ook bibliotheek De Krook profiteert mee.

Geothermie of recuperatie van aardwarmte bestaat al lang. De temperatuur van de aarde is op 150 meter diepte constant 8 à 10 graden. BEO staat voor: Boorgaten Energie Opslag. Een net van buizen waarin het water door de bodem gekoeld of verwarmd wordt, vormt als het ware een reusachtige chauffage onder de grond.





"Dat we zo'n systeem plaatsen in een bestaand gebouw maakt dit uniek", zegt Indra Van Sande van de stad Gent. "Deze techniek wordt normaal enkel gebruikt bij nieuwbouwwoningen. Men heeft ruimte nodig om dergelijke grote apparatuur te manoeuvreren. Hier in het Wintercircus is er ruimte genoeg en daardoor is dit mogelijk. We zien in de toekomst ook wel mogelijkheden om bijvoorbeeld hele straten te voorzien van dergelijke aardwarmte. Dat kan bijvoorbeeld onder voortuinen. Die moeten dan wel heraangelegd worden achteraf, maar beter alles in één keer dan elk huis apart."





Isoleren moeilijk

Het grote nadeel is dat het Wintercircus moeilijk te isoleren valt. "Dit is een oud gebouw en volledig isoleren is lastig. Maar we zullen 10 tot 12 centimeter isolatie aanbrengen op elke muur waar het kan, zowel binnen als buiten", stelt architect André Bauwens.





Ook het dak is een uitdaging. "We hebben intussen de staalconstructie van het dak nagekeken en die is nog goed genoeg om te dienen als basis voor het dak. We hebben al een deel van de dakbekleding weggehaald opdat het gebinte minder gewicht moet dragen. De huidige dakbedekking bevat asbest dus die moet sowieso nog verwijderd worden. Het nieuwe dak krijgt glazen stroken en een systeem om rook weg te leiden in geval van een brand", zegt Indra Van Sande.





Op schema

Het Wintercircus ligt nog steeds op schema om in 2020 te openen. De centrale ruimte wordt een evenementenhal met daaronder een concertzaal voor 500 personen. In de gaanderijen komen kantoren, vooral voor organisaties en bedrijven die werken rond digitale innovatie in de media.





"Ook De Krook wordt vandaag deels verwarmd met aardwarmte, maar heeft ook een aardgasinstallatie om bij te verwarmen. Door dit BEO-veld zal er ook warmte van het Wintercircus naar De Krook gepompt kunnen worden. Omgekeerd kan ook, maar dat is niet de bedoeling", zegt Wim Meyns van VK Engineering. Gisteren werd gestart met de het boren van de eerste twee gaten. Om met één zo'n machine tot 150 meter diep te raken zijn zeker twee dagen nodig.