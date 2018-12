Warmathon Gent brengt 132.182 euro op Didier Verbaere

23 december 2018

Op de Blaarmeersen in Gent liepen 10.972 deelnemers 132.182 euro bij elkaar voor het goeie doel tijdens de Warmathon van Music For Life. Ook Linde Merckpoel zette - nog steeds in alle stilte - haar sportiefste beentje voor. Zij wandelt zondagmiddag vanuit de Machariuskerk in Gent naar het Music For Life domein in Wachtebeke. De deelnemers konden tijdens het lopen genieten van de sounds van Mr. T, Dj Merlo en Gunther D.