Wandeltocht voor omgekomen motorrijder (26) 02 augustus 2018

Familie en vrienden organiseren een loop- en wandeltocht ter nagedachtenis van Tom De Parmentier uit Wetteren. 'Tombo' (26) kwam op 20 maart om het leven bij een verkeersongeval op de N42 in Oosterzele. Een truck reed in op de file waarin hij met zijn motor stond te wachten. "Zijn eeuwige glimlach, groot hart en onuitputtelijke vechtlust hadden we graag ere aan gedaan door de organisatie van een loop- en wandeltocht. Zijn vriendin Ulrike steunt ons initiatief en wil op die manier het Fonds Emilie Leus steunen", vertelt Dieter De Smet. Het Fonds richt zich op preventie van rijden onder invloed, sensibilisering en het steunen van jonge verkeersslachtoffers met een verworven beperking. Emilie Leus kwam in 2009 om bij een ongeval in Oosterzele. Op 7 oktober willen de vrienden een loop- en wandeltocht houden aan de Gentbrugse Meersen in Gent. "Het afgesloten loopparcours en de wandeltocht werden reeds uitgestippeld. We wachten nog op de defintieve goedkeuring van de Stad", klinkt het. Lopers kunnen via tombolanummers geld inzamelen voor het Fonds Emilie Leus. Meer info volgt later. (DVL)