Wagens beschadigd door omgevallen boom JURGEN EECKHOUT

19 maart 2018

Verschillende wagens zijn zaterdagavond beschadigd geraakt door een omgevallen boom op de R4 tussen Mariakerke en Wondelgem richting Zelzate. Die versperde de pechstrook en een deel van de rechterrijstrook. "Mijn vrouw en ik merkten de boom te laat op omdat het er heel donker was", vertelt slachtoffer Roy De Windt uit Zelzate. "Ze kon nog aan haar stuur trekken, zodat we er niet frontaal op botsten. Jammer genoeg raakten onze voor - en achterbumper en de rechterkant volledig beschadigd. Een achterligger reed zelfs vol over de boom." Voorlopig is het nog onduidelijk hoe de boom neer was gekomen.