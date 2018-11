Wagen slipt tegen middenberm op R4 Wouter Spillebeen

13u43 0 Gent Op de R4 ter hoogte van Oostakker is een wagen maandagochtend rond 9.40 uur tegen de middenberm beland in de richting van Gent-Zeehaven.

De brandweer kwam ter plaatse, maar de bestuurster van de wagen was intussen zelf al uit haar auto geraakt. Ze verklaarde dat ze op het natte wegdek was beginnen slippen en was zo tegen de middenberm tot stilstand gekomen. Er was geen ander voertuig betrokken bij de aanrijding. De brandweer moest enkel nog het wegdek opruimen en de interventie was snel afgelopen. Er was weinig verkeershinder.