Dieven hebben gisteren ingebroken in een wagen in de Durmeschipstraat in Wondelgem. De eigenares stelde vast dat de schuifdeur openstond en alles overhoop lag. Er werden geen waardevolle spullen meegenomen. De flessen cava in de koffer lieten ze ongemoeid. (JEW)