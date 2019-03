Wagen over de kop en ramt verlichtingspaal aan The Loop Jeffrey Dujardin

10u18 0 Gent In Sint-Denijs-Westrem is aan The Loop vrijdagnacht rond 3.30 uur een zwaar ongeval gebeurd. De chauffeur raakte zwaargewond.

Een BMW die richting de Ringvaart reed, reed rechtdoor over het ronde punt. De wagen ging meermaals over de kop. Hij kwam tot stilstand op zijn dak tegen een verlichtingspaal. De chauffeur, een 28-jarige man uit Gent, zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij werd zwaargewond, buiten levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Veel hinder voor het verkeer was er niet, de rijbaan was enige tijd afgesloten.