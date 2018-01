Wagen in gracht 25 januari 2018

Een wagen met Nederlandse nummerplaats is dinsdagavond rond acht uur in de gracht beland in de John F. Kennedylaan, tussen Desteldonk en Sint-Kruiswinkel. De chauffeur raakte om onbekende redenen van de weg en zat gekneld in het voertuig. De brandweer kwam ter plaatse om het slachtoffer te bevrijden. Hij werd gewond afgevoerd naar Jan Palfijn. Het ongeval veroorzaakte geen verkeershinder.





(OSG)