Wagen belandt op zij op verkeerswisselaar

Op de verkeerswisselaar in Zwijnaarde is gisterenavond rond 18.10 uur een chauffeur lichtgewond geraakt nadat zijn wagen op zijn zij belandde. De auto kwam uit de richting van Oostende via de E40 en wilde naar Antwerpen rijden. Vermoedelijk begon de wagen te slippen en kwam hij zo tegen de berm terecht. De wagen sloeg op zijn zij en versperde een deel van de rijbaan, waardoor er een file ontstond tot op de snelweg. Rond 18.50 uur werd de auto getakeld. (WSG)