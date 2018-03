Wagen belandt op z'n zij aan UZ 19 maart 2018

Een oudere man is zaterdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de afrit van de E17 aan het UZ in Gent richting Kortrijk. De man verloor rond 10 uur de controle over het stuur van zijn Ford C-Max door vermoedelijk een klapband. De man belandde hierdoor op zijn zijkant op de pechstrook. Hij moest voor verzorging naar het UZ, dat op slechts enkele honderden meters van het ongeval ligt. Het verkeer kon met lage snelheid langs het ongeval passeren. De wagen moest getakeld worden. (JEW)