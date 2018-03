Wagen belandt mysterieus op dak 19 maart 2018

Een wagen is gisterenavond rond 18.45 uur op mysterieuze wijze op zijn dak beland op de Vlaamse Kaai in Gent. Op de kaarsrechte baan ging het ter hoogte van het LukOil-tankstation om een onverklaarbare reden mis.





Volgens de eerste verklaringen waren er immers geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De bestuurder liep lichte verwondingen op en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de rechterrijstrook een klein uur versperd. Grote verkeershinder veroorzaakte dat echter niet. (JEW)