Wachtlijst voor geveltuintjes 21 april 2018

Het aantal aanvragen voor 'geveltuintjes' is in Gent bijna verviervoudigd sinds de afschaffing van de vergunningplicht in 2014. Als inwoners dat melden, mogen ze een steen uit het voetpad breken om aan hun voorgevel bloemen en planten te laten bloeien. De voorbije 4 jaar kregen al meer dan 1.000 woningen een geveltuin. Gent voerde in 2002 de geveltuintjes in om het straatbeeld te vergroenen. De eerste 12 jaar werden jaarlijks gemiddeld 90 vergunningen toegekend, in totaal 1.034. Maar de vergunningsplicht werd in 2014 afgeschaft, waarna jaarlijks meer dan 300 geveltuinen werden aangevraagd, in totaal 1.069 exemplaren. Sinds dit jaar is ook de geveltuinbrigade actief die de groenperken thuis komt aanleggen bij de Gentenaars. Intussen is de kaap van 500 aanvragen al bereikt. Wie nu nog een tuintje wil laten aanleggen, komt op een wachtlijst te staan. Info: www.gentsmilieufront.be/geveltuinbrigade. (YDS)





