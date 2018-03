Wachten op Verapazbrug voor minder files aan Dok-Zuid 30 maart 2018

02u52 0

Een probleem dat maar niet opgelost raakt, is Dok-Zuid. Daar stond vroeger wel al file, maar sinds de invoering van het circulatieplan is die file makkelijk dubbel zo lang, vaak ook buiten de spits. De stad en het agentschap voor wegen en verkeer schaafde aan de lichtenregeling, soms met niet meer dan een paar seconden. Nieuwe belijning moest voor een betere doorstroming zorgen maar de file bleef. Volgende week worden twee nieuwe verkeerslichten geplaatst die nog enkele percenten beterschap moeten opleveren. Maar een echte oplossing zal er vermoedelijk pas komen met de bouw van de Verapazbrug. Die moet er voor zorgen dat de Dampoort geen must meer is voor wie de stad uit wil in het noorden van Gent.





(EDG)