Wachten op Schone Kleren Sabine Van Damme

11 december 2018

15u00 0 Gent In de Langemunt hebben actievoerders vanmorgen op stoelen zitten wachten voor de H&M. Symbolisch was dat, want de kleding-multinational beloofde in 2013 een eerlijk loon voor 850.000 werknemers. En daar wachten de actievoerders nog steeds op.

Met veel waren ze niet, maar ze vielen wel op. De actievoerder voor de H&M zaten rustig op een stoel, en ze lazen het fictieve tijdschrift met de titel ‘beloofd is beloofd’. Qua foto stond er onderbetaalde textielafbeider afgebeeld. H&M beloofde in 2013 een eerlijk loon voor de 850.000 werknemers, maar dat is volgens een onderzoek van de ‘Schone Kleren Campagne’ nog steeds niet gebeurd. Zij stellen dat de leefomstandigheden van de arbeiders onvoldoende zijn verbeterd. H&M stelde tijdens een evenement in Phnom Penh de restulaten voor van hun stappenplan naar eerlijke verloning in landen zoals India, Cambodja en Bangladesh, maar volgens de Schone Kleren Campange is er in werkelijkheid niets veranderd. “In sommige landen steeg de minimumverloning, maar wat leveranciers bovenop dat minimumloon betalen is niet gestegen, in sommige landen zelfs gedaald”, klinkt het. De Schone Kleren Campagne is een samenwerking tussen een aantal syndicale verenigingen en organisaties, zoals Wereldsolidariteit, Test-Aankoop en Netwerk Bewust Verbruiken.