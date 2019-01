Waarom er een deur open staat op het dak van de stadshal

Erik De Troyer

24 januari 2019

17u36 0

Terwijl er volop betoogd werd voor een beter klimaat bleek er vandaag toch iets bizar aan de hand met de stadshal. In de nok van het dak leek er zowaar een deur open te staan. “Dat is een luik dat automatisch opent wanneer er een brand is aan de stadshal, zo kan de rook er weg. Aangezien er geen sprake is van een brand vermoeden we dat er een defect is opgetreden, misschien veroorzaakt door de sneeuw. We hebben gelukkig een contract met een firma om dat op te lossen. Eerstdaags gaat dat luik weer dicht”, klinkt het bij de stad.