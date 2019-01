Waar is populair boot-café De Plank?? Dinsdag terug, woensdag weer open Sabine Van Damme

14 januari 2019

17u58 0 Gent Wie na een film in de Kinepolis nog gezellig iets wil drinken in het populaire boot-café De Plank, kan wel eens heel hard schrikken. De Plank is namelijk... weg. Gelukkig blijkt het maar voor even te zijn. Morgen komt het binnenschip weer terug, woensdagavond gaat het weer open.

“Niks om je zorgen over te maken”, garandeert uitbaatster Odette De Schuytere. “We zijn niet gestopt of zo, en ook niet weg. Het schip moest gewoon naar een droogdok voor onderhoud. Om de zoveel jaren moet dat eens gebeuren, en dat was dus nu.”

Het valt direct op als je aan Ter Platen passeert. Een lege kaaimuur tegenover de cinema. Dat zijn we niet gewoon. Maar morgen komt De Plank dus terug naar haar vaste ligplaats, en woensdagavond gaat het gezellig boot-café weer open als vanouds.