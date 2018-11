Waar blijft dat nieuwe stadsbestuur in Gent? Carl Devos: “Als ze deze week niet landen, wordt het gênant” Sabine Van Damme

26 november 2018

17u26 0 Gent De verkiezingen liggen bijna anderhalve maand achter ons, en Gent heeft nog geen stadsbestuur. “Er moet deze week een doorbraak komen”, vindt politicoloog Carl Devos. “Als er tegen januari geen nieuw stadsbestuur met een deftig plan is, wordt het gênant.” Hij waarschuwt ook Mathias De Clercq. “Hij gelooft niet dat het kartel met N-VA in zee zou gaan, maar volgens mij kan dat wel gebeuren.”

Politicoloog Carl Devos ziet de tweede grootste stad van Vlaanderen aanmodderen bij de bestuursvorming. “We staan officieel nog nergens, als enige grootstad”, klinkt het. “Ik hoop dat de radiostilte van de voorbije week goed nieuws is, dat er achter de schermen getimmerd wordt aan een degelijk akkoord. Als ze daar deze week mee naar buiten komen, maakt dat alles goed. Indien niet, dan wordt het gênant.”

Wantrouwen overgoten met een saus van ego’s maakt dat de zaak stropt Professor Carl Devos

Want volgens Devos moet er begin december wel degelijk een akkoord zijn om dat de weken daarna nog te kunnen verfijnen. Alleen zo kan je aan een nieuwe legislatuur beginnen met een degelijk bestuur. “Maar als nu blijkt dat het nog steeds geen meter opschiet in Gent, en dat het kartel alsnog met N-VA moet gaan praten, is dat een echt affront voor de Arteveldestad. Mathias De Clercq vindt dat een loos dreigement, maar het is wel degelijk mogelijk. In Antwerpen gaat N-VA met sp.a in zee, in Oostende is die poging er ook geweest. De lijn Antwerpen-Oostende loopt over Gent. Alles is uit te leggen in de politiek. Het kartel zou kunnen zeggen dat er met de euforische Mathias De Clercq geen land te bezeilen valt. Als ze van hem de egotripper maken die het progressief model in Gent kapot heeft gemaakt, dan kunnen ze met N-VA in zee ‘om de stad te redden’. Niemand staat daarvoor te springen en het is een zeer krappe meerderheid, maar een loos dreigement is het zeker niet. Misschien laat het kartel de onderhandelingen zelfs aanslepen om tot dat model te komen. Trapt De Clercq in die val? En hoeveel wil hij toegeven om burgemeester te worden?”

Maar wat maakt het dan zo moeilijk in Gent? “Vier partijen is gewoon te veel”, zegt Devos. “Bovendien hangt er een sfeer van groot wantrouwen. De socialisten vertrouwen Filip Watteeuw niet, ze willen genoeg postjes voor zichzelf, en ze willen CD&V weg. Het kartel vertrouwt De Clercq niet, de twee blokken vertrouwen elkaar niet, en er zijn ook spanningen binnen de partijen. Dat alles overgoten met een saus van ego’s maakt dat de zaak stropt.”

Moedige mensen

“Er zijn een paar moedige mensen nodig”, vervolgt Devos. “Eigenlijk ligt de oplossing op tafel met een coalitie van winnaars, groen en blauw samen. Maar ze durven niet. Elk een partner lossen halverwege de brug vergt wederzijds vertrouwen, en dat is er dus niet. Maar blijven kamperen op het eigen Grote Gelijk, dat helpt ook niemand een stap vooruit. Je moet een risico durven nemen om een stad goed te besturen. En begin december is echt wel een symbolische grens. Als je dan de grote lijnen niet hebt uitgezet, haal je het niet tegen januari.”

En wat als ze het niet halen?