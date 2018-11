Waalse dealer kwam naar Gent om drugs te verkopen: 15 zakjes ketamine verstopt in ondergoed Sam Ooghe

22 november 2018

14u23 0 Gent Een jongeman uit het Luikse Spa riskeert een gevangenisstraf omdat hij eerder deze maand bij een politieactie van de Gentse politie betrapt werd met heel wat drugs. Hij had onder meer vijftien zakjes ketamine in zijn ondergoed verstopt.

De dealer (26) was op weg naar de club ArtCube aan de Hurstweg. Hij kwam aan op het station Gent-Sint-Pieters, waar de politie begin deze maand een grote drugscontrole uitvoerde. De jongeman was een van de vier gearresteerde personen die ervan verdacht werden drugs te verkopen.

De beklaagde erkent dat hij de ketamine wilde verkopen, zij het "om een vriend te helpen.” Aan de rechtbank vertelde hij deze voormiddag, tijdens de behandeling van zijn zaak in snelrecht, dat hij sukkelt met een verslavingsproblematiek en dat hij wil stoppen. Hij kwam terecht in een cyclus, waarbij hij ketamine kreeg van zijn dealer, als hij er ook kon verkopen. Toch is ook dat dealen.

Het parket vordert een halfjaar cel en de minimumboete van 8.000 euro. De beklaagde vraagt probatie-opschorting. Hij heeft vast werk gevonden als kok, en zou een blanco strafblad kunnen behouden als hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Die zouden vooral gaan over clean blijven. Het vonnis valt over een maand.