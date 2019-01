Waaghalzen Jef en Arno dansen door Gent op hun koord: “Bang? Nooit!” Sam Ooghe

21 januari 2019

20u55 0 Gent Op tien meter hoogte op een touw lopen tussen twee havenkranen, of van de ene naar de andere oever boven het ijskoude water op de Schoolkaai? De meeste Gentenaren zouden wijselijk bedanken, maar k oorddansers Jef Cox (28) en Arno Van Hoecke (29) wagen zich wékelijks aan zulke kunstjes. De Gentse politie greep de voorbije dagen wel tweemaal in.

Laten we u meteen gerust stellen: Jef en Arno zijn geoefende touwlopers, die zich nooit onbeveiligd op hun koord begeven. Ook dit weekend spanden ze onder hun ‘wandeltouw’ een hulplijn, toen ze over 60 meter van de ene havenkraan naar de andere probeerden te wandelen. En gelukkig maar: tien meter naar beneden duiken in water bij vriestemperaturen, is bijzonder gevaarlijk.

“’Highlinen’ is heel veilig", legt Jef Cox uit. “Op elk punt in onze constructie waar er iets kan misgaan, zorgen we voor een dubbele beveiliging.” Jef is oorspronkelijk afkomstig uit het Limburgse Lummen, maar woont nu al enkele jaren in Gent. Samen met zijn kompaan Arno kreeg hij het 'highline’-virus te pakken. “In Gent is er een redelijk grote gemeenschap touwlopers", legt Jef uit. “Zo'n tweehonderdtal mensen, vermoed ik.”

Toch lopen die niet allemaal op een lijn tussen twee havenkranen in deze koude. “Dat klopt", lacht Jef. “De meeste ‘slackliners’ zijn ‘s zomers actief in park. Wij doen aan ‘highlining', op grotere hoogte dus. Sommige mensen doet dat zelfs in de bergen. Maar hoogtevrees? Neen, dat hebben we niet. We hebben vertrouwen in ons materiaal, en we zijn geoefend.” Oefenen begint natuurlijk niet boven havenwateren, maar in een park tussen twee bomen. “Het is eerst en vooral een kwestie om je balans te leren bewaren, je lichaam goed te controleren”, gaat Jef verder. “Eens je een bepaalde lengte kan ‘afstappen' in een park, weet je eigenlijk: ik kan dit ook op grote hoogtes. En dan went die hoogte ook. Zeker wanneer je weet dat ons materiaal ons niet in de steek zal laten.”

Politie

Al is niet iedereen opgezet met de kunstjes van Jef en Arno. Dit weekend maande de politie het duo aan om naar beneden te komen, toen ze bij de Oude Dokken tussen twee havenkranen op een lijn liepen. Ook gisteravond, op hun vaste locatie aan de Schoolkaai, werden de twee vriendelijk gevraagd om voet aan grond te zetten. “Dat begrijpen we ergens wel”, zegt Jef. “Anderzijds doen we niemand kwaad, weten we waarmee we bezig zijn, en maken we ook niets kapot.” Toch zal het duo op zoek moeten naar nieuwe plekjes. “De fietsersbrug van het Keizerpark", zegt Jef snel. “Daarop staan twee lange, witte winnen, ideaal om een 'highline’ te spannen. We willen dat deze zomer doen in samenwerking met een festivalletje in het park. Voor ons is het ook fijner als we het volledig legaal kunnen doen.”

Die mening lijkt ook de Gentse politie toegedaan. “Er werden maandagavond geen pv’s uitgeschreven, maar de twee personen zijn wel geïdentificeerd”, aldus politiewoordvoerder Matto Langeraert. Tussen te lijnen valt te lezen: in de toekomst zullen de heren moeten opletten, want de politie treedt ook op tegen ‘personen die zichzelf in gevaar brengen’. “We willen andere Gentenaars ook uitdrukkelijk afraden om hun gedrag te kopiëren”, zegt Langeraert. “Wie bij deze temperaturen in het water valt, kan zomaar een hartinfarct krijgen.”