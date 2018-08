Vuurspuw-installatie gedemonteerd 01 augustus 2018

In de nacht van maandag op dinsdag wilde de firma Vision FX hun vuurspuwsysteem weghalen van de draak van het Belfort. In het donker bleek dat moeilijker dan verwacht, en dus werd het systeem bij dageraad verwijderd. Het verdwijnt niet uit Gent, de makers willen alleen controleren hoe het systeem eraan toe is na 10 dagen vuur spuwen. Aan de draak zelf werd niet geraakt, dat mocht niet van Monumentenzorg. Dus ontwierp de firma een systeem op maat voor de Gentse draak. Er werden reservoirs met chemische vloeistof in de Belforttoren geplaatst, die via leidingen verbonden werden met een buis die onder de draak werd geplaatst, en uitkwam net voor de bek van het beest. Daarop zat ook een ontstekingsmechanisme. Korneel Desmet en Pieter Possenier van Visual FX bedienden het systeem handmatig, elke avond opnieuw. Nu gaan ze dus de reservoirs en de buis controleren op eventuele schade. Het systeem komt daarna sowieso terug naar Gent, want de stad heeft het aangekocht. Of en wanneer het terug op het Belfort wordt geplaatst, staat nog niet vast. (VDS)