Vuur speelt glansrijke hoofdrol YANNICK DE SPIEGELEIR

31 januari 2018

02u59 0 Gent Na drie jaar wachten is het eindelijk weer zover. Vanavond start de vierde editie van het Lichtfestival. Wij gunnen u nu al een blik op de absolute blikvangers langs het parcours. Kijk èn geniet.

Voor hun lichtinstallaties straks door honderdduizenden ogen bewonderd worden, onderwierpen de kunstenaars van het Lichtfestival hun werk gisteren al aan een ultieme test.





Nu al is het duidelijk dat natuurelementen een hoofdrol krijgen op het vijfdaagse festival. Zo wordt de mythische draak van Gent die de gevel van het Provinciehuis aan het François Laurentplein in vuur en vlam zet zeker en vast een publiekslieveling. De onheilspellende muziek en de vuurtoortsen op het dak nemen de toeschouwers mee in het spektakel.





De installatie is het werk van het Evergemse Create.





Datzelfde bedrijf zet ook het administratief centrum aan het Zuid virtueel in lichterlaaie. Waarna de Gentse brandweerlieden te hulp snellen en de vlammen blussen. Aan Portus Ganda gaat vuur dan weer hand in hand met wind. Een 16 meter hoge steekvlam annex tornado doet de monden open vallen.





Stoomcentrale

Even verderop kan je in het Zonder-Naampark naar een merkwaardig schouwspel kijken op de muren en de schoorsteen van de stoomcentrale. Een rustpunt in de route is de reusachtige maan aan de Kalandeberg. Toeschouwers kunnen het hemellichaam er bijna met hun handen aanraken. De zwevende productie heeft een diameter van maar liefst 7 meter.





Wie houdt van hoogtechnologische standjes is aan het juiste adres onder de Stadshal. Daar bewegen de robotarmen van Fisheye zich op een choreografie van twee danseressen. De imposante installatie weegt niet minder dan 7 ton.





Een gebouw dat tot leven komt? Ook dat kan op de vierde editie van het Lichtfestival. Nele Fack creëert haar eigen 3D-stad Ukiyo op de gevel van de Saint-Johnkapel.





Tot slot is er net als drie jaar geleden opnieuw een glansrol weggelegd voor het Sint-Pietersplein. Het Nederlandse Limelight neemt je mee op een driedimensionele reis door de tijd op de historische locatie.





Op het Bisdomplein opent Mr. Beam vanavond om 19 uur het festival. Alle info op https://lichtfestival.stad.gent