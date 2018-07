Vurige start voor 175ste Gentse Feesten CENTRUM STAAT 10 DAGEN EN NACHTEN ONDER HOOGSPANNING SABINE VAN DAMME

13 juli 2018

02u39 0 Gent Het is zover, vanaf vanavond staat het centrum onder hoogspanning. Tien dagen en evenveel nachten wordt er gefeest op straat. Om dat feestgedruis officieel op gang te schieten vond de stad een heel toepasselijke act. Twee mannen zullen om 22.30 uur een bliksemgevecht houden op de Sint-Michielshelling, gevolgd door de Belfort-draak die vuur zal spuwen.

Een uurwerk is een onmisbaar gadget tijdens deze Gentse Feesten. Vanavond bijvoorbeeld is het al heel belangrijk om de tijd in de gaten te houden. Om 22.30 uur stipt start de spectaculaire show van de Lords of Lightning, of de Meesters van de Bliksem. Die performance duurt echter maar 6 minuten. Te laat komen is dus geen optie.





Twee mannen zullen plaatsnemen op een platform van twee meter hoog, op enkele meters van elkaar af. Die opstelling zal op de Sint-Michielshelling staan. Beiden dragen een soort stalen harnas, en dat is nodig ook. Met een 'teslatransformator' worden heel hoge spanningen opgebouwd, waarmee de mannen spectaculaire vonken kunnen 'gooien'. Die lijken op bliksemschichten. Ze gooien bliksems naar elkaar in wat lijkt op een fenomenaal gevecht. Net omwille van de hoogspanning kan de show maar zes minuten duren, langer kan een menselijk lichaam niet aan. De stad voorziet publiekzones op beide zijden van de Sint-Michielshelling, maar ook vanop de Graslei en de Predikherenlei zal het spektakel goed te zien zijn.





Vuurspuwende draak

Onmiddellijk na de bliksemshow zal de draak op het Belfort verschillende keren vuur spuwen, en dat gedurende drie minuten. In welke richting het beest zijn vlam werpt, valt niet te voorspellen, dat hangt af van de windrichting. De draak zal trouwens niet alleen op de openingsavond, maar élke feestenavond vuur spuwen, elke keer om 22.30 uur. De draak staat 94 meter boven de grond, en spuwde in lang vervlogen tijden - 199 jaar geleden - geregeld vuur. Daarvoor was een speciaal mechanisme ingebouwd in de draak. Dat bestaat intussen al lang niet meer, en het was van de intrede van Koning Willem I geleden dat het beest nog vuur spuwde.





Makkelijk was het niet. De Firma FX Visual, gespecialiseerd in pyrotechnische effecten op filmsets, kwam eraan te pas om het vuurspuwen mogelijk te maken. Zij installeerden een soort opslagtank onder de draak waar een chemische vloeistof in wordt bewaard. Met een manuele druk op een knop wordt die vloeistof verneveld via een buis die net voor de bek van de draak uitmondt. Een ontstekingsmechanisme zorgt ervoor dat de vernevelde vloeistof ontvlamt. 94 meter lager lijkt het alsof het beest echt zelf vuur spuwt. De opgewekte steekvlam is overigens vlot 15 meter lang, en zal dus van ver zichtbaar zijn. Een leuke gimmick, die de stad 50.000 euro heeft gekost.





Vroeger op de avond beginnen trouwens al de optredens op alle feestpleinen. En dan zijn we vertrokken voor 10 dagen plezier.