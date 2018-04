Vuistdik boek over alles wat je je niet meer herinnert over Kinky Star 16 april 2018

De Gentse licht rebelse muziekclub Kinky Star heeft 20 kaarsjes uitgeblazen, een ideale gelegenheid om een boek uit te brengen. Een monnikenwerk, waar auteur Koen Camaert liefst 4 jaar over zwoegde. Er is dan ook véél te vertellen over Kinky Star. In 20 jaar tijd stonden liefst 6.000 bands daar op het podium. Ook bands die later groot zouden worden, zoals Nirvana. "Als je de Gentenaars vandaag hoort, was daar toen zeker 1.000 man aanwezig. Terwijl er met moeite 100 in het zaaltje kunnen", grapte burgemeester Termont bij de boekvoorstelling zaterdag. Camaert werkt sinds 2012 al vrijwilliger bij Kinky Star. "Omdat ik mij dikwijls afvroeg of een bepaalde band al eerder op ons podium had gestaan, ben ik affiches en flyers beginnen bekijken. Daardoor had ik meteen véél materiaal, en was de stap naar een boek niet meer zo groot." 288 bladzijden dik is het geworden, '20 jaar Kinky Star, alles wat u zich (niet meer) herinnert'. De helft is tekst, de andere helft beeldmateriaal. Dat kwam onder meer via oud-medewerkers, Facebook, en de duizenden bezoekers en fans van Kinky Star. Kinky Star blijft een uniek gegeven, omdat zowat alles er kan - zolang het binnen de grenzen van het gezond verstand blijft, al is zelfs dat een rekbaar begrip. Ook het publiek dat er over de vloer komt is divers, omdat er geen stijlbeperking is, en dus iedereen er aan bod kan komen. Het boek legt een uniek stuk Gentse muziekgeschiedenis bloot. Via crowdfunding werd meer dan 5.000 euro opgehaald om het te kunnen realiseren. Het boek kost 35 euro en is onder meer te verkrijgen via Standaard Boekhandel. (VDS)