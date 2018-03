Vuilhoop of 'waardevolle natuur'? 21 maart 2018

02u47 0 Gent Raadslid Wis Versyp (VB) wist niet wat ze hoorde toen schepen Sven Taeldeman haar lyrisch uit de doeken deed hoe waardevol bramen wel zijn voor vogels en kleine zoogdieren.

Gemeenteraadslid voor Vlaams Belang Wis Versyp stelde de situatie in de Vaarstraat aan de kaak.





"Daar ligt al jaren een vuile hoop aarde tegen de bomen. De mensen uit de appartementen kijken daarop uit, en zeker voor de bewoners van de laagste verdiepin





gen is dat niet aangenaam. De heuvel staat vol onkruid. Wanneer wordt dat weggehaald?", vroeg Versyp zich af.





Bramen

Niet, zo blijkt. "Waarschijnlijk is die berg blijven liggen na werken, maar we kunnen niet meer achterhalen wie er verantwoordelijk voor is", aldus schepen Sven Taeldeman. "Gelukkig is de aarde niet vervuild en is er in de voorbije jaren een spontane natuurontwikkeling geweest en is de berg begroeid met bramen en struiken. Het is dus een glooiend stuk natuur waar ze op uitkijken", zegt Taeldeman.





Duinen

Versyp viel quasi van haar stoel en repliceerde: "U doet alsof die mensen in de duinen wonen!" Maar de berg blijft dus liggen, tot het gehele Westerringspoor wordt heringericht, en daar zijn voorlopig geen plannen voor.





(VDS)