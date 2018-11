Vrouwen baas in de provincie Vijf vrouwen en één man krijgen leiding Erik De Troyer

16 november 2018

16u16 0 Gent Eén man en vijf vrouwen runnen de komende zes jaar de provincie. Kurt Moens (N-VA, Evergem) is de enige man in het bestuur. Hij krijgt drie vrouwelijke gedeputeerden als collega: Leentje Grillaert (CD&V, Wetteren), Riet Gillis (Groen, Beveren) en Annemie Charlier (N-VA, Sint-Niklaas). An Vervliet (N-VA, Lebbeke) vervant na 2 jaar Charlier. Phaedra Van Keymolen (CD&V, Haaltert) wordt voorzitter van de provincieraad. “Ik voel mij de fiere haan in een kippenhok”, lacht Moens.

De provincie krimpt deze legislatuur aanzienlijk in. Het aantal gedeputeerden zakt van 6 naar 4 en het aantal provincieraadsleden zelfs van 72 naar 36. De provincie was steeds een mannenbastion, liefst met mannen met al wat jaren op de teller. “Ik denk dat er wel op veel vlakken sprake zal zijn van een stijlbreuk. De provincie is altijd nogal een statige bedoening geweest met veel protocol. Dat zal nu toch veranderen. Dankzij de vrouwen mag het allemaal wat vlotter vanaf nu”, zegt Phaedra Van Keymolen.

“Vrouwen begrijpen mekaar ook beter”, voegt Riet Gillis er aan toe. “Ik heb er alle vertrouwen in dat dit een ploeg zal zijn die prima kan samenwerken.”

Kurt Moens is de enige man in de ploeg. “Ik zal altijd in de minderheid zijn, maar ik zal dubbel zo hard mijn mannetje staan”, lacht hij. “Ik ben het wel gewoon om met veel vrouwen te werken. Ik was godsdienstleraar en het onderwijs is een sector die heel vervrouwelijkt is. Bij het OCMW werkte ik alleen met vrouwen. Dus ik kan ze wel aan. Ik voel me een beetje als de fiere haan in het kippenhok”, lacht hij.

Ook de samenstelling van de provincieraad is opmerkelijk. CD&V, N-VA en Groen is geen alledaagse combinatie. “In de provincie kunnen Groen en de N-VA perfect samenwerken. Ik heb die mensen zes jaar lang bezig gehoord en er is nooit een verkeerde opmerking gehoord over diversiteit of wat dan ook. Ik weet perfect wie deze mensen zijn en dat is voor mij belangrijk”, zegt Riet Gillis (Groen). “Als Open Vld erbij was geweest, dan was dit niet mogelijk geweest. Zij hebben op vlak van ruimtelijke planning en vergunningsbeleid de provincie toch in de vernieling gereden”, aldus de nieuwe gedeputeerde.

Annemie Charlier (N-VA) zal twee jaar op post blijven. Daarna wordt ze vier jaar vervangen door de Lebbeekse An Vervliet.

Een bestuursakkoord is er nog niet. “We hebben wel al onze speerpunten bepaald: klimaat, fietssnelwegen, ondersteuning voor steden en gemeenten, ondernemerschap en burgerparticipatie”, aldus Moens.

Over de veel besproken bouw van het nieuwe provinciehuis in de oude Leopoldskazerne op de Gentse stadsring kon ook wel al iets gezegd worden. “We hebben natuurlijk dossiers geërfd van onze voorgangers en die zijn al in gang gezet. We gaan verder met dit dossier, maar we zullen alles eerst wel kritisch bekijken. Dat moet ook”, zegt Kurt Moens. Zowel N-VA als Groen hadden destijds veel vragen over ‘miljoenencadeaus’ aan projectontwikkelaars.