Vrouw voor rechter voor kaakslag aan inspecteur 22 februari 2018

02u50 0 Gent Een 45-jarige vrouw staat terecht omdat ze een drietal jaar geleden een politie-inspecteur fysiek aangevallen zou hebben in Gent.

Ze wordt ervan beschuldigd een duw en kaakslag gegeven te hebben aan de agente. "Dat strookt met de getuigenissen van de andere politiemensen", klonk gisteren in de rechtbank bij de openbare aanklager. "En er is geen reden om te twijfelen aan de objectiviteit van hun verklaringen." Een ander geluid bij de verdediging. "Waar zijn de camerabeelden?", vroeg de advocaat van de beklaagde zich af. "Die worden niet bewaard. Er was nog één getuige bij die niet bij de politie werkte, en die heeft geen geweld gezien van mijn cliënt. Dit is een bizar verhaal in een beperkt onderzoek, met vooral verklaringen van de collega van het vermeende slachtoffer." De verdediging vraagt de vrijspraak, het parket vordert een half jaar cel. Uitspraak binnen een maand.





(OSG)