Vrouw steelt én vergokt geld: werkstraf 22 juni 2018

03u12 0 Gent Een 59-jarige vrouw uit Gent die 150 euro gestolen heeft van een speelhal in Eeklo, is gisteren veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur.

"Het was een impulsdiefstal", verdedigde de vrouw zich tijdens haar proces. "Ik zag het geld open en bloot liggen en heb het gewoon gepakt. Dat was fout." De vrouw gaf het geld onrechtstreeks wel terug aan de speelhal, want dezelfde dag nog vergokte ze de volledige som. Voert de Gentse de werkstraf niet correct uit, dan wacht alsnog de gevangenis. Ook een vriendin van de veroordeelde vrouw stond terecht, omdat zij mee gokte met het gestolen geld. De rechtbank sprak haar evenwel vrij omdat zij pas na de diefstal te weten kwam dat het geld gestolen was - ze hielp dus niet mee. (OSG)