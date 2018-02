Vrouw steelt 1.500 euro van zwakbegaafde neef 07 februari 2018

"En heeft u genoten van uw reisje, betaald met het geld dat u gestolen had van uw zwakbegaafde neef?" De vraag die rechter Caroline Blomme gisteren stelde, leek retorisch, maar de 24-jarige Kimberly V. gaf het slechtst mogelijke antwoord. "Ja, dat was eigenlijk wel leuk, op dat moment."





De Gentse vrouw had in 2015 zo'n 1.500 euro gestolen van haar zwakbegaafde neef. Ze hielp de jongeman met overschrijvingen en administratie, maar begon samen met haar echtgenoot maandelijks 300 euro over te schrijven naar een rekening waarvan zij titularis was.





Met het gestolen geld kocht ze een gsm en maakte ze een reisje met haar kinderen.





Ze riskeert 10 maanden gevangenisstraf, net als haar ex-man, die volledig op de hoogte was van het bedrog. Vonnis binnen een week.





(OSG)