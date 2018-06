Vrouw steekt ex in borststreek na pak rammel 28 juni 2018

Een 36-jarige vrouw uit Gent riskeert vier jaar cel met probatieuitstel voor de moordpoging op haar ex. Ze stak de man in de borststreek met een mes van 13,5 centimeter nadat hij haar een hard pak slaag had gegeven. "Ik ben toch geen boksbal", snikte ze. Op 6 december van vorig jaar zag Chantal Z. hoe haar toenmalige vriend flirtte met een buurvrouw. Het koppel was zwaar onder invloed van alcohol en softdrugs, zij verklaarde dat ze op 24 uur '30 potten' gepakt had, en maakte in eerste instantie ruzie in de badkamer. Daar zou ze in eerste instantie een aantal rake vuistslagen gekregen hebben. "Ze riep erna dat alle aanwezigen het appartement moest verlaten", zegt haar advocaat Maxime Van Winkel. Daarna liep ze naar de slaapkamer, waar de discussie zich voortzette. De vrouw wilde daarna haar slaapkamer verlaten, maar toen ging het helemaal mis. "Hij gaf me een stamp zodat ik op bed viel. Hij kroop op mij en begon me te wurgen", vertelt ze. Daarna nam ze een mes, dat ze een maand eerder onder haar bed had gelegd en stak ze hem in de borststreek. "Ze wilde van hem wegvluchten, maar dat was door de aanval van meneer niet mogelijk. Dit is dan ook wettelijke zelfverdediging." Het slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond en moest met spoed geopereerd worden. Op 12 september kent ze haar straf. (JEW)