Vrouw riskeert internering in beroep na belaging huisdokter Jeffrey Dujardin

08 april 2019

14u04 3 Gent Een Gentse vrouw, A.Z., riskeert een internering in beroep nadat ze slagen uitdeelde en haar dokter belaagde. In eerste aanleg werd de vrouw geïnterneerd.

Een getuige zag hoe er ruzie ontstond tussen de beklaagde en een andere vrouw, Z. begon slagen uit te delen na een woordenwisseling. Ook staat ze terecht voor het belagen van haar huisdokter. Toen ze in de wachtzaal van de dokter zat, en het bleek dat er nog enkele mensen voor haar aan de beurt waren, sloegen de stoppen door. Ze begon te roepen, de dokter uit te schelden en noemde hem een racist. Toen hij later aan de telefoon vertelde dat hij haar niet meer wenste te behandelen, begon ze hem te bestoken met telefoontjes. Volgens een deskundige heeft de vrouw last van megalomane waanideeën. Haar advocaat vroeg voor zijn cliënte niet te interneren. De procureur-generaal gaat akkoord met de beslissing van in eerste aanleg, het hof velt een oordeel op 21 mei.