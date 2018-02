Vrouw riskeert cel voor bijten in vinger van inspecteur 01 februari 2018

02u50 0

Een jonge vrouw uit het Gentse hield aan een dronken avond meer over dan een kater de dag nadien. Gisteren moest ze zich in de correctionele rechtbank verantwoorden omdat ze in het Gentse commissariaat in Ekkergem in de vinger van een inspecteur zou gebeten hebben. In de buurt van de Overpoort werd ze meegenomen wegens openbare dronkenschap en weerspannigheid bij een fouille. Toen ze in Ekkergem nog eens gefouilleerd werd, begon ze te duwen, trekken en uiteindelijk te bijten, volgens de inspecteur. Zelf ontkent ze dat ze gebeten had. Ze hekelde vooral de harde aanpak van de agenten. Als de feiten bewezen verklaard worden, riskeert de vrouw een korte celstraf. Al liet de rechter uitschijnen dat een werkstraf geschikter zou zijn. (OSG)