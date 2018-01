Vrouw riskeert acht maanden cel na mesaanval 02u37 0

Een 48-jarige vrouw uit Gent riskeert acht maanden cel en 300 euro boete omdat ze haar ex heeft verwond met een mes. Volgens procureur De Witte ging het in maart 2016 fout na een cafébezoek, waarbij Marina V. een mes nam en probeerde te steken naar haar ex. Hij kon het wapen afweren en raakte zo gewond aan zijn arm. "We hadden allebei veel gedronken, maar ik heb wel meteen de hulpdiensten gebeld. Ik dacht dat het veel erger was gesteld met hem", verklaarde ze gisteren in de rechtbank. Aan de hulpdiensten en politie zei ze toen dat ze haar vriend wilde vermoorden. "Maar dat kwam door de drank." De vrouw is in 2005 al veroordeeld voor slagen. Ze ging ondertussen in behandeling voor haar alcoholprobleem en is naar eigen zeggen clean. De relatie liep op de klippen. Op 7 februari kent ze haar straf. (JEW)