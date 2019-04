Vrouw passeert de kassa met gestolen flessen sterke drank in boekentas van kinderen: beklaagde weet amper één dag na de rechtszaak al haar vonnis JDG

11 april 2019

17u06 2 Gent Een 34-jarige vrouw uit Ledeberg is donderdag voor de correctionele rechtbank in Gent verschenen nadat ze in januari 16 flessen sterke drank probeerde stelen in een Colruyt-vestiging. Ze verstopte de flessen in de boekentasjes van haar kinderen. “Dat zijn verzwarende omstandigheden”, stelt het parket. Opmerkelijk: de vrouw zal vrijdag, één dag na de behandeling, haar vonnis al weten. Naar alle waarschijnlijkheid wil de rechtbank het gezin zo snel mogelijk herenigen. Al zal dat voor de moeder wel onder probatie-voorwaarden zijn.

De vrouw werd op 18 januari op heterdaad betrapt. Alles werd op film vastgelegd, maar de vrouw bleef de feiten tot voor de neus van de onderzoeksrechter ontkennen. Ze is bovendien niet aan haar proefstuk toe: zo heeft ze al vier voorgaande veroordelingen voor soortgelijke feiten. “Ze leert duidelijk niet uit haar fouten”, vindt de openbare aanklager. “Dat ze toeslaat in het bijzijn van haar kinderen, is nog triester. Ze maakt misbruik van hen om te kunnen stelen, dat terwijl je juist een voorbeeldfunctie hoort te hebben.”

De kinderen kunnen voorlopig terecht bij familie. Het parket vorderde een celstraf van één jaar, eventueel gekoppeld aan probatievoorwaarden, én een geldboete van 1.600 euro. “De feiten worden niet langer betwist. Wat ze heeft gedaan, is ronduit verschrikkelijk. Dat je zo laag moet vallen in het bijzijn van je kinderen, wijst op een duidelijke problematiek”, pleit Jeroen Van Kerrebroeck, advocaat van de beklaagde. “Deze vrouw staat alleen in voor de zorg van haar zes kinderen, dat met een leefloon van 1.200 euro. Ze wil haar verantwoordelijkheid nemen en haar kinderen een betere toekomst geven. Wat je hier ziet zijn geen krokodillentranen, ze heeft echt spijt.”

Vonnis na één dag

De beklaagde zelf zakte op haar beurt op haar knieën voor de rechtbank. “Vergiffenis behoort niet tot het takenpakket van de rechtbank, mevrouw”, antwoordde de rechter, die daarna een wel heel opmerkelijke maatregel nam. “Normaal gezien moet u een maand wachten op uw vonnis, maar we maken voor u een uitzondering.”

Zo weet de vrouw, die in afwachting van haar vonnis achter tralies zit, vrijdag al of ze vrijkomt onder voorwaarden. Naar alle waarschijnlijkheid neemt de rechtbank deze maatregel in het belang van de zes kinderen van dertiger, die hierdoor - als de vrouw vrijkomt onder voorwaarden - geen maand moeten wachten op de zorg van hun moeder.