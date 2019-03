Vrouw legt emotionele getuigenis af over aanranding door leraar, maar parket vraagt vrijspraak JDG

27 maart 2019

17u54 0 Gent Het Openbaar Ministerie heeft woensdag de vrijspraak gevraagd voor een 49-jarige leerkracht uit het Gentse. De man staat terecht voor zedenfeiten nadat hij voor de rechter werd gesleept door een ex-leerling. Hij zou het meisje in de zomer van 2007 - toen amper 12 jaar jong - hebben aangerand. “Het is geen woord tegen woord, en haar getuigenis is geloofwaardiger dan de zijne. Maar er is een zekere twijfel, dus we vragen de vrijspraak.”

Duidelijkheid over de feiten was er woensdag dus alles behalve. De vrouw diende pas negen jaar later klacht in, waardoor het geen makkelijk dossier is voor de Gentse rechtbank. “Dat ze zo lang heeft gewacht, maakt haar getuigenis eigenlijk geloofwaardiger”, stelt het parket. “Het is geen woord tegen woord, maar ik worstel hier wel mee. De leerkracht is zeker niet geloofwaardiger, maar er zijn wél verklaringen in het voordeel van de man. Collega’s die zeggen dat ze hem in de gaten hielden, maar toch in zijn voordeel spreken. De getuigenis van de juffrouw is volgens ons oprecht, maar er is een zekere twijfel.”

Emotionele getuigenis

“U krijgt de kans om hier uw verhaal te doen”, legt rechter Hans De Waele uit aan de jonge twintiger. “Dit is geen verplichting, maar wij moeten op het einde van de rit wél kunnen oordelen over schuld of onschuld.”

“Ik zat in het zesde leerjaar, en kreeg les van hem”, gaat ze met trillende benen van start. “Ik had hem graag, en voelde mij op m’n gemak bij hem. Na de proclamatie bleef ik als enige achter in het klaslokaal. Hij vroeg of ik op zijn schoot kwam zitten. Nadien wou hij een knuffel.”

In de zomer van 2007 zou ze meermaals bij hem zijn langs geweest. “In de berging in het klaslokaal gaf hij mij een tongzoen”, getuigt ze, waarna ze in tranen uitbarst. “Ik denk dat we beter even schorsen”, besluit de rechter.

Na een aantal bezoekjes, zou de leerkracht vervolgens zijn overgegaan tot aanranding. Ook het schoolbestuur stelde zich burgerlijke partij. “In december 2003 zijn al afspraken gemaakt tussen de school en de leerkracht naar aanleiding van klachten. Hij had met een vals profiel contact gezocht met enkele leerlingen via msn. Er was bovendien ook sprake van een ‘nachtkusje’ tijdens bosklassen.”

Gekleurde weergave van de feiten

Ook vanop de beklaagdenbank, werd met volle overtuiging gepleit. “Zo’n vooringenomenheid bij de verbalisanten, heb ik nog nooit meegemaakt”, aldus de advocaat van de leerkracht. “Een gekleurde weergave van wat er gebeurd is, manifest onwaar. Getuigenissen van zijn echtgenote en zoon vegen de argumenten van de burgerlijke partij van tafel.”

“Onderwijzen is mijn droomjob”, besluit de leraar. “Ik sta dicht bij hun leefwereld, en ze kunnen bij mij altijd terecht. Dat ik die job al twee jaar niet kan doen, maakt mij kapot. Waarom ze mij kapot wil maken? Die vraag stel ik mijzelf elke dag.”