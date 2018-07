Vrouw in onduidelijke toestand overleden 31 juli 2018

De Gentse politie en het parket van Oost-Vlaanderen zijn een onderzoek gestart naar een voorlopig onduidelijk overlijden in de Rodelijvekensstraat in Gent. Passanten troffen er in de vooravond een oudere vrouw aan voor de voordeur van een oud herenhuis. Na de eerste vaststellingen gingen de hulpdiensten eerst uit van vermoedelijk een natuurlijk overlijden, maar dat werd achteraf bijgesteld. Een wetsgeneesheer zal nu onderzoeken hoe de vrouw gestorven is. De brandweer kwam ter plaatse om een grote tent op het voetpad te plaatsen zodat de politie ongestoord het overlijden kon onderzoeken. Die tent dreigde door de strakke wind echter weg te vliegen, waarop zandzakjes werden aangebracht. (JEW)