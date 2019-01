Vrouw eist schadevergoeding na bedreigingen op sociale media en ingeslagen autoruit: “Ik voel mij niet meer veilig” JDG

24 januari 2019

14u24 0 Gent Een vrouw uit het Gentse vraagt zo’n 2.800 euro schadevergoeding van een vrouw die haar meermaals lastig viel. Ook de autoruit van het slachtoffer moest eraan geloven.

Een psychiater stelde ondertussen vast dat de beklaagde psychotische aanvallen had in die bewuste periode. De geneesheer concludeerde dat de feiten verband houden met haar geestesstoornis, waardoor de vrouw van middelbare leeftijd geen straf kan krijgen. De burgerlijke partij eist nu 1.500 euro morele schadevergoeding, en vraagt om de materiële schade aan de wagen terug te betalen.

“Ze beweerde onder andere dat ik een affaire had met haar man. Later dreigde ze er ook mee om mijn huis in brand te steken. Ik voel mij niet meer veilig”, zegt het slachtoffer. “Door haar beschuldigingen op sociale media, ben ik een hele poos scheef bekeken.”

De beklaagde neemt ondertussen antipsychotica, waardoor haar toestand stabiel zou zijn. De verdediging ontkent de feiten niet, maar vraagt om haar niet te interneren. De vrouw heeft een verleden van cannabisgebruik, en zegt ook nu nog af en toe een joint te roken. “U zal daar toch dringend mee moeten stoppen”, zegt de rechter. “U verhoogt het risico op een psychose, met alle gevolgen vandien.” Vonnis op 28 februari.