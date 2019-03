Vrouw daagt haar man (46) voor de rechtbank en vraagt 35.000 euro schadevergoeding voor slagen en verwondingen JDG

20 maart 2019

17u57 0 Gent 35.000 euro: dat bedrag wil een Gentse vrouw als schadevergoeding van haar man nadat hij haar meermaals fysiek en emotioneel zou hebben toegetakeld. Het parket vraagt bovendien een celstraf van 10 maanden en een geldboete van 800 euro (gekoppeld aan probatievoorwaarden) voor de beklaagde.

De veertiger moest zich woensdag verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen en het bezit van alarmpistolen zonder vergunning. Onder andere de (volwassen) dochter van het gezin legde een sterke getuigenis af tegen haar vader. “Als je tegen hem ingaat, wordt hij agressief. Hij denkt dat hij god is: zijn wil is wet.”

De 18-jarige zoon nuanceerde dat, maar ook zijn relaas zou volgens het parket in het nadeel van de vader zijn. “Er is sprake van emotioneel en mentaal geweld doorheen hun relatie”, stelt het parket. “Op 22 januari 2019 liep zijn vrouw zware verwondingen op aan haar kaak door een vuistslag van de beklaagde. Ze was hierdoor meerdere dagen arbeidsongeschikt.”

“U heeft moet enkel oordelen over de feiten, niét over 25 jaar huwelijk, meneer de procureur”, antwoordt de advocaat van de beklaagde. Hij vraagt dan ook de vrijspraak voor de incidenten die de vrouw aanhaalt voorafgaande aan 22 januari. “Dan is mijn cliënt wél degelijk in de fout gegaan: hij heeft namelijk haar gsm afgenomen en gecontroleerd, omdat hij vermoedens had dat ze vreemd ging. Een emotionele reactie, gevolgd door een duw, maar niet door een vuistslag in het gezicht. Ik vraag voor deze feiten dan ook een herkwalificatie naar onopzettelijke slagen en verwondingen.”

Over de ernst van de verwondingen houden het parket en de verdediging er een andere mening op na. Volgens het parket - dat zich baseert op het medisch attest - was de vrouw wél degelijk zwaar toegetakeld. De advocaat van de beklaagde verwijst dan weer naar de eerste vaststellingen van de agenten, die over ‘lichte roodheid’ spraken. “Haar zoon was snel ter plaatse met een zak ijs, waardoor de zwelling misschien niet zo duidelijk was”, verklaart de procureur. “Het attest van een arts primeert boven de eerste vaststellingen van de politie.”

Het bezit van de alarmpistolen wordt niet betwist door de verdediging. Vooral de gevraagde schadevergoeding - zo’n 35.000 euro - vindt de verdediging absurd. Vonnis op 24 april.