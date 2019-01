Vrouw beschuldigt haar hasjdealer van verkrachting WSG

10 januari 2019

15u11 1 Gent Een Gentse vrouw sleept haar drugsdealer voor de rechtbank omdat die haar jarenlang seksueel zou hebben misbruikt. Voordat ze hasj kon kopen van dealer D.E.M. moest ze haar kleren uittrekken en op bed gaan liggen. “Het was een gewone relatie”, reageerde de dealer.

Het leven van de Gentse K.E. is getekend door jarenlang misbruik door haar stiefvader, toen ze acht tot tien jaar oud was. Daardoor kampt ze tot op vandaag nog steeds met psychologische problemen. “Ze gebruikt softdrugs, ze heeft die roes nodig”, duidde haar advocaat donderdag in de rechtbank. “In die context is ze in contact gekomen met D.E.M., die altijd wel wat hasj voor haar had.”

Een week nadat de twee elkaar leerden kennen, begonnen de oneerbare voorstellen volgens K.E. “Hij vroeg haar om naar de slaapkamer in zijn appartement te gaan. Zij dacht dat de drugs daar lagen, maar dan begon hij om seks te vragen. Hij gebruikte geen geweld, maar bleef ondanks haar kwetsbare situatie aandringen. Uiteindelijk gaf ze toe om ervan af te zijn. Ze zegt dat ze geleerd heeft dat het soms beter is om niet te verzetten.”

Dealer ontkent

Het misbruik herhaalde zich in totaal een vijftal keer in de loop van twee jaar. “Zij gaf nochtans duidelijk aan dat ze niet kwam voor de seks. Maar voordat ze de drugs kon kopen, moest ze zich telkens uitkleden en op bed gaan liggen. “Ze betaalde achteraf nog steeds voor de hasj, dus het is niet zo dat ze seks ruilde voor de drugs.” Uiteindelijk stapte ze in januari 2017 naar het ziekenhuis, waar ze een verklaring aflegde voor de politie.

De dealer ontkent alle aantijgingen en beweert dat hij een normale relatie had met het slachtoffer. “Ze hebben vele uren samen doorgebracht en er was sprake van affectie”, zegt zijn advocaat. Toch beweert D.E.M. dat hij niets wist over de kwetsbare situatie van K.E. “Ze heeft me zwart gemaakt, ik zal een klacht indienen”, dreigde hij nog. Op 14 februari beslist de rechter of er al dan niet sprake was van verkrachting.