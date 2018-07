Vrouw aangerand op Gentse Feesten 19 juli 2018

Een vrouw heeft gisteren een klacht tegen onbekenden ingediend bij de politie nadat ze zaterdagavond is aangerand op de Gentse Feesten.





Een man betastte haar in de schaamstreek toen hij haar rond 23 uur passeerde op Mardi Gras. Ze greep hem nadien vast, waarop hij zich los rukte en ervandoor ging.





"Het was laf en degoutant", stelt het slachtoffer. "Het is de eerste keer dat ik dit meemaak en het bezorgt me vooral een zeer wrange nasmaak. Toch ga ik het niet laten om de volgende dagen nog naar de Gentse Feesten af te zakken."





Volgens het slachtoffer gaat het om een oudere, kalende man met gezichtsbeharing. Hij had een gebruinde huid. Getuigen mogen zich altijd melden bij de lokale politie.





