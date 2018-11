Vrouw (91) brutaal overvallen en geschopt Wouter Spillebeen

09 november 2018

16u49 0 Gent Een 91-jarige vrouw is donderdag rond 15 uur het slachtoffer geworden van overvallers in de Henri Mortierstraat in Gentbrugge. De overvallers stampten haar en gingen er met haar handtas vandoor.

De vrouw wandelde in de Henri Mortierstraat toen ze aangevallen werd. “Op klaarlichte dag hebben ze haar op de grond gestampt”, zegt haar kleindochter. “Gelukkig heeft ze er alleen een gekneusde knie en enkel aan overgehouden. Ze is wel met de ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis en er zijn foto’s genomen van haar knie. Gelukkig zijn er geen ernstige gevolgen. Indien iemand ook maar iets verdachts gezien heeft, gelieve het te melden.”

De politie werd op de hoogte gebracht van de overval en opende een onderzoek. Wie getuige was van de brutale diefstal of er meer over weet, kan de politie contacteren op het nummer 09/266.61.30.