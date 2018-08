Vrouw (72) gewond na aanrijding met vrachtwagen 31 augustus 2018

Een 72-jarige vrouw is gisterenmorgen gewond geraakt bij een zware aanrijding op de R4 in Zwijnaarde. Rond 9.15 uur botste haar wagen met een vrachtwagen. Haar auto belandde op z'n zijkant. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De brandweer kwam ter plaatse om het voertuig weer op z'n vier wielen te krijgen. De auto moest dan ook getakeld worden. Door het ongeval was de rijbaan in de richting van Eeklo volledig versperd. Al gauw ontstond er een lange file. Het verkeer kreeg dan ook de raad om de omgeving te mijden en om te rijden. Rond 10.15 uur was de weg vrijgemaakt.





