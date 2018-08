Vrouw (58) in kritieke toestand na aanrijding met trein 01 augustus 2018

Door een persoonsongeval dinsdagmiddag in Sint-Amandsberg heeft het treinverkeer op de lijn 59 tussen Antwerpen en Gent een tijd stil gelegen.





Het ongeval gebeurde een tiental meters naast de overweg in de Beelbroekstraat in Sint-Amandsberg rond 11.40 uur. Een 58-jarige vrouw zou aangereden zijn door een trein, ze wou zich van het leven beroven. Ze overleefde echter de klap en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De Beelbroekstraat werd volledig afgesloten voor het verkeer. "Het ongeval gebeurde niet op de overweg zelf", zegt Frédéric Petit, woordvoerder bij Infrabel. "Aan de boord van de trein die van Poperinge naar Antwerpen reed, zaten een 400-tal passagiers."





Aanvankelijk was het plan de inzittenden te evacueren, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. De andere treinen die normaal over de lijn 59 moeten, werden omgeleid, onder meer via Mechelen. Rond 13 uur werd al één spoor vrijgegeven, waardoor de trein naar Antwerpen kon rijden. Het treinverkeer was van 11.40 uur tot 12.45 uur onderbroken tussen Gent-Dampoort en Lokeren, om het pendelverkeer te verzekeren had de NMBS bussen ingelegd, maar dat was inmiddels niet meer nodig. Tegen 14.45 uur was het verkeer terug hervat, er waren nog wel enkele vertragingen maar deze waren weggewerkt tegen de avondspits.





Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be. (DJG)