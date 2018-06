Vrouw (50) riskeert twee jaar cel na trip naar Turks-Syrische grens 28 juni 2018

02u43 0 Gent Een Tsjetsjeense vrouw uit Gent riskeert twee jaar cel en 2.400 euro boete, allebei met uitstel, omdat ze samen met een landgenote geprobeerd zou hebben om deel te nemen aan de activiteiten van de terroristische groep Islamitische Staat (IS). De vrouwen werden tegengehouden aan de Turks-Syrische grens.

Petimat A. (50), moeder van twee kinderen, streek hier 15 jaar geleden neer op de vlucht voor de oorlog in Tsjetsjenië. De vrome moslima werkte jaren in een kringwinkel en was erkend als politiek vluchtelinge. Eind 2014, begin 2015 belandde ze samen met D. uit het Limburgse Dilsen-Stokkem in een detentiekamp in Kiliç, op de Turks-Syrische grens, nadat ze volgens de politie richting het kalifaat wilden trekken.





"Ze zeiden dat ze wilden kerstshoppen in Istanboel en er een citrytrip wilden maken", zegt de federaal procureur, die heel wat tekenen van radicalisme ziet. "Zo zijn er op de tablet van A. foto's gevonden van een IS-vlag en een foto van een man met oorlogswapen die het typische vingergebaar van IS maakt. Op de Viperaccount van D. staat er een profielfoto met vuurwapen. Er is op haar smartphone een video met gesneuvelde strijders, een foto van een vrouw met IS-vlag en een foto van een man met oorlogswapen teruggevonden. Er vond ook contact plaats met buitenlandse strijders."





Volgens advocaat Natalie Aernoudts vergezelde haar cliënt A. haar vriendin die haar geliefde wou zien. "Ze is ongewild in dit avontuur beland. Het onderzoek is gevoerd vanuit een tunnelvisie, een gevolg van de angstpsychose die er is door IS." Uitspraak op 12 september.





(JEW)