Vrouw (35) lichtgewond na ongeval 28 juli 2018

Op het kruispunt van de Land Van Waaslaan en het Antwerpenplein is gisterochtend rond 7.50 uur en 35-jarige vrouw in aanrijding gekomen met een ander voertuig. De vrouw raakte lichtgewond, maar moest niet naar het ziekenhuis gebracht worden. De brandweer kwam ter plekke om de rijbaan vrij te maken. Er was lichte verkeershinder. (DJG)