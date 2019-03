Vrouw (28) riskeert celstraf in beroep na winkeldiefstallen Jeffrey Dujardin

04 maart 2019

Een 28-jarige vrouw uit Gent moest zich in het Gentse hof van beroep verantwoorden na tal van winkeldiefstallen. In eerste aanleg kreeg de vrouw zes maanden cel met uitstel. De twintiger verklaarde dat ze aan kleptomanie lijdt. “Ik zit met verschillende problemen, heb anorexia en boulemie. En ik voelde die drang om te stelen. Ik schaam mij over wat ik gedaan heb.” Het hof zal zich uitspreken over de zaak op 2 april.