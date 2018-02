Vrijspraak voor 'stelende buren' 27 februari 2018

Een koppel dat ervan verdacht werd zijn lichtgelovige buurman van 80.000 euro beroofd te hebben, is gisteren vrijgesproken voor de Gentse correctionele rechtbank. Het duo zou een lening aangegaan zijn bij zijn buurman, maar slechts enkele maanden terugbetaald hebben. Het parket vorderde anderhalf jaar cel. Advocate Natalie Aernoudts pleitte evenwel dat de zaak niet voor de correctionele rechtbank gevoerd moest worden, aangezien het om een niet-betaalde lening gaat. De rechtbank gaf haar daarin gelijk, maar had het over "een vrijspraak zonder applaus". De zaak kan burgerlijk afgehandeld worden als de tegenpartij nog dagvaardt, maar de buren krijgen geen straf. De burgerlijke partij kan nog in beroep gaan. (OSG)