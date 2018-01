Vrijgesproken voor inbraakpoging 'omdat hij toilet zocht' 02u38 0

Een Gentenaar is gisteren vrijgesproken voor een inbraakpoging in een horecazaak in de Overpoortstraat in Gent omdat hij een wel erg goeie smoes had. "Ik zocht er naar een toilet", was zijn uitleg. De rechtbank volgde die redenering en sprak hem ook vrij voor een andere inbraakpoging in het Gentse. Die kon hij onmogelijk gepleegd hebben omdat hij op dat moment in de gevangenis zat. Ayhan I. vliegt wel voor een jaar de cel in voor een diefstal die wel bewezen is en voor vernieling van een landelijke of stedelijke afsluiting. (JEW)